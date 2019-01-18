Son Dakika Haberleri: Sudan'da Doktorlardan Grev

Sudan'da Doktorlardan Grev

1 saat önce

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi, ülkedeki tüm hastanelerde grev ilan etti.

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Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi, ülkedeki tüm hastanelerde grev ilan etti.

Komite, başkent Hartum'da dün düzenlenen gösterilere yapılan müdahalede bir doktorun ölmesi üzerine ülke genelindeki hastanelerde (durumu kritik olan hastalar hariç) grev ilan etti.

Komite askeri kurumlara bağlı hastaneler ile iktidardaki Ulusal Kongre Partisi'nin yöneticilerinin sahip olduğu hastanelerde görevli tüm doktorlarını çekme kararı aldı.

Komitenin yazılı açıklamasında, "Bu kurumlar, barışçıl göstericileri soğukkanlılıkla öldürüyor ve en çirkin ihlalleri işliyor. Bugün, mesleki ve bireysel arzularımızdan, suçlu ve katil rejim karşısındaki Sudan halkı adına taviz veriyoruz." ifadesine yer verildi.

Gösterilerde ölenlerden birinin yaralıları tedavi etmeye çalışırken alnına kurşun isabet eden bir doktor olduğunun belirtildiği açıklamada, doktorların rejim hastanelerinin haricinde hizmet vereceği kaydedildi ancak buna dair ayrıntılı bilgi verilmedi.

Komite tarafından daha önce yapılan açıklamada, artum'da rejim karşıtı gösterilere yapılan müdahalede Muhammed Ubeyd isimli bir çocuk ile bir doktorun hayatını kaybettiği, 5 kişinin gerçek, 3 kişinin ise plastik mermiyle yaralandığı aktarılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:53 Kaynak: AA

Hartum, Sudan, Güncel
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