Sudan'da dünkü protestolarda 32 polisin yaralandığı açıklandı - Son Dakika

Sudan polisi, dünkü askeri darbe karşıtı gösterilerde başkent Hartum'un Umdurman ve Bahri bölgelerindeki karakollara yapılan saldırılar sonucunda 32 polisin ve 3 protestocunun yaralandığını duyurdu.

Polis medya ofisinden yapılan açıklamada, "Hartum'un Umdurman ve Bahri bölgelerindeki polis karakolları, molotofkokteyli kullanılarak şiddetli ve haksız bir saldırıya maruz kaldı." ifadeleri kullanıldı.

Umdurman polis karakolunda 18, Bahri polis karakolunda 14 polisin, olaylarda da 3 göstericinin yaralandığı belirtilen açıklamada, 5 polis aracının da hasar gördüğü ifade edildi.

Açıklamada, saldırılarla ilgili 15 göstericinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ülke genelinde sivil ve demokratik yönetim talebiyle, dün, "Şehitlere Vefa" sloganıyla gösteriler düzenlemişti.

Sudan'da askeri müdahale

Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi, 25 Ekim sabahı güvenlik güçlerince gözaltına alınmıştı.

Sudan Ordusu Komutanı Burhan, olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini, ülkedeki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.

Egemenlik Konseyi ile yeniden başbakanlığa getirilen Hamduk, askeri müdahalenin ardından yaşanan yönetim krizini sona erdirmek amacıyla 21 Kasım'da siyasi anlaşmaya imza atmıştı.

Anlaşma kapsamında, Burhan, Hamduk'u başbakanlık görevinden azletme kararını iptal etmişti.

Ülkede 25 Ekim'de başlayan gösteriler, siyasi mutabakat sonrasında hız kesse de sona ermedi.

Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, yaşananların darbe olmadığını savunurken, 21 Kasım'a kadar ev hapsinde tutulan devrik Başbakan Abdullah Hamduk, serbest kalıp asker ile siyasi mutabakata vardıktan sonra basına yaptığı ilk açıklamada yaşananları darbe olarak nitelendirmişti.

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesine göre, gösterilerde şu ana kadar 42 kişi hayatını kaybetti.