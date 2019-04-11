Son Dakika Haberleri: Sudan'da Durum Belirsizliğini Koruyor

Sudan'da Durum Belirsizliğini Koruyor

22 dakika önce

Sudanlı üst düzey iki yetkili, ordunun, Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'i istifaya zorladığını, ancak açıkça yönetime el koyma teşebbüsüne ilişkin koşulların henüz netlik kazanmadığını söyledi.

Sudan'da Durum Belirsizliğini Koruyor, System.String[]
Sudanlı üst düzey iki yetkili, ordunun, Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'i istifaya zorladığını, ancak açıkça yönetime el koyma teşebbüsüne ilişkin koşulların henüz netlik kazanmadığını söyledi.

Adlarının açıklanmasını istemeyen, orduda ve hükümette üst düzey mevkilerde bulunan iki Sudanlı yetkili, Associated Press ajansına yaptıkları açıklamada, ordunun, el-Beşir'i istifaya zorladığını, öte yandan açıkça yönetime el koyma teşebbüsüyle ilgili koşulların belirsizliğini koruduğunu kaydetti.

Yetkililer, ordunun, şu anda Sudan'da bir geçiş hükümetinin kurulması konusunda görüşmeler yaptığını sözlerine ekledi.

Sudan basınındaki haberlere göre, ordunun bu sabah devlet televizyonu ve radyosunu kuşatmasının ardından başkent Hartum'daki havalimanında uçuşlar durduruldu, sadece inişlere izin veriliyor.

Sokaklarda asker ve ordu bünyesindeki Hızlı Destek Kuvvetleri mensuplarının konuşlandığı görülüyor.

Yerel kaynaklar, askerlerin iktidardaki Ulusal Kongre Partisi liderlerini gözaltına almaya başladığını belirtiyor.

Devlet televizyonu ve radyosunda sabahın erken saatlerinden itibaren ulusal marşlar ve şarkılar yayımlanırken, alt yazıda ordunun kısa sürede önemli bir açıklama yapacağı ifadesi yer almıştı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:00 Kaynak: AA
Associated Press, Cumhurbaşkanı, Sudan, Güncel
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