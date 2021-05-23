Sudan'da Egemenlik Konseyi Üyesi Aişe Musa Said görevinden istifa etti - Son Dakika

Sudan Egemenlik Konseyi Üyesi Aişe Musa Said, Anayasal yetkilerin aşılması ve güvensiz ortam nedeniyle görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Said, başkent Hartum'da düzenlediği basın toplantısında, Egemenlik Konseyindeki sivil yapının ülkedeki sivil kurumların zayıflamasına sebep olan ilk suçlu olarak görüldüğünü söyledi.

Said, bu zayıflamanın devletin tüm eklemlerine uzandığını ve güven ortamından yoksunluğa, yasa çıkaramama ve güvenliği sağlayan askeri güçlerin kontrol edilememesine götürdüğünü öne sürdü.