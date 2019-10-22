Sudan'da Ekim devriminin 55. yıl dönümünde eski rejim karşıtı gösteriler düzenlendi

Sudan'da 1964'te askeri rejime karşı ilk ayaklanmanın gerçekleştirilmesinin yıl dönümünde ülke genelinde gösteriler yapıldı.

"Devrimin gidişatını düzeltmek" sloganıyla başkent Hartum'un yanı sıra Ubeyd ve Atbera kentlerinde protesto gösterileri gerçekleştirildi.

Göstericiler, devrik lider Ömer el-Beşir'in partisinin feshedilmesi, adaletin sağlanması ve gösterilerde hayatını kaybedenlere kısas yönünde sloganlar attı.

Sudan polisi, başkent Hartum'daki ordu karargahına çıkan yolları trafiğe kapattı. Yeşil Meydan'da toplanan yüzlerce Sudanlı, askeri rejime karşı ilk ayaklanmanın gerçekleştirildiği tarihi günün yıl dönümünde devrimin hedeflerine uygun hareket edilmesi, adaletin tesisi ve eski iktidar partisi Ulusal Kongre'nin feshedilmesini istedi.

Başbakan Abdullah Hamduk da Ekim Devrimi'nin 55. yıl dönümü nedeniyle devlet televizyonunda canlı yayımlanan konuşmasında, hükümetinin eğitim, sağlık, ulaşım ve hayat pahalılığı sorunlarının çözümü için ciddi olarak çalıştığını belirtti.

Ülkenin içinde bulunduğu zor durumdan halkın dayanışması ile kurtulabileceğini ifade eden Hamduk, şunları söyledi:

"Ekonomik istikrar ve barışın sağlanması hükümetin öncelikleri arasında. Değişim devam eden bir süreçtir ve devrim de süreklidir. Özgürlük ve demokrasi değerleri ülkede galip geldi. Sudan devriminde büyük bedeller ödendi. Bunu tamamlamak, tam olarak hedeflerine ulaşması için artan çabalara ihtiyaç var. Devrim apaçık bir zafere ulaşana kadar hükümet ve halkın bu konuda uyanık olması gerekiyor."

Eylemciler, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'a Ulusal Kongre Partisi'nin feshedilmesi de dahil bazı taleplerini içeren bir metin sundu.

Metinde, partinin mallarına el konulması ve 1989 darbesine katılanların ülkedeki anayasal süreci ortadan kaldırmak suçlamasıyla yargılanması istendi.

Egemenlik Konseyi Sözcüsü Muhammed el-Fekki Süleyman, Burhan'ın göstericilerin saraya sunduğu mektubu teslim aldığını söyledi. Burhan, yazılı olarak cevapladığı mesajında, taleplerin meşru olduğunu ve herkesin üzerinde çalışması gerektiğini ifade etti.

General İbrahim Abbud yönetimindeki askeri hükümet, 21 Ekim 1964'teki halk ayaklanmasıyla devrilmişti.

Bazı partiler ve aktivistler, 21 Ekim 1964'ün anısına meydanlar, başbakanlık ve ordu karargahı önünde gösteri çağrısında bulunmuştu.

Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri, geçiş hükümetine destek ve devrimin hedeflerinin gerçekleştirilmesi talepleriyle ülke genelinde gösteri çağrısı yapmıştı.