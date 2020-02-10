Sudan'da ekmek ve yakıt krizi protestoları sürüyor - Son Dakika
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Sudan'da ekmek ve yakıt krizi protestoları sürüyor

7 saat önce

Sudan'ın başkenti Hartum'da ekmek ve yakıt krizinin protesto edildiği gösteriler 5'inci gününe girdi.

Sudan'da ekmek ve yakıt krizi protestoları sürüyor, System.String[]

Sudan'ın başkenti Hartum'da ekmek ve yakıt krizinin protesto edildiği gösteriler 5'inci gününe girdi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, başkentin doğusundaki Şarku Nil bölgesinde çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu protestocular, lastik yakarak ana caddeleri trafiğe kapattı.

Protestocuların bölgeyi Nil Nehri üzerinden başkente bağlayan Menşiyye Köprüsü'nde barikatlar kurup lastik yakması trafikte aksamalara neden oldu.

Hükümetin nakit sıkıntısı ve başkente yakıt taşıyan hattaki arıza sebebiyle piyasaya yakıt ve un tedarikinin düzenli yapılamadığını, sorunun çözümü için çalışıldığını açıklamasına rağmen akaryakıt istasyonları ve fırınlar önündeki uzun kuyruklar sürüyor.

Ülkede toplu ulaşımda da ciddi sorunlar yaşanıyor.

Güney Sudan'ın 2011'de referandumla ayrılmasının ardından petrol gelirlerinin yüzde 80'ine yakınını kaybeden Hartum hükümeti, o dönem girdiği ekonomik krizden henüz kurtulamadı.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de ülkenin kuzeydoğusundaki Atbera kentinde hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine, ordunun 11 Nisan 2019'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Nil Nehri, Hartum, Sudan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 02:56 Kaynak: AA
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