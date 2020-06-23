Sudan'da ekmek ve yakıt protestolarına gazlı müdahale - Son Dakika

Sudan'da ekmek ve yakıt protestolarına gazlı müdahale

Sudan polisi, ülkenin kuzeyindeki Atbera kentinde iki gündür ekmek zammı ve yakıt krizini protesto eden eylemcilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Sudan polisi, ülkenin kuzeyindeki Atbera kentinde iki gündür ekmek zammı ve yakıt krizini protesto eden eylemcilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

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Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, onlarca protestocu, lastik yakıp kenti başkent Hartum'a bağlayan ana yolu trafiğe kapattı.

Polis, uyarılara rağmen yolu açmayan ve protestolarını sürdüren eylemcileri göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıttı.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Özellikle ekmek fiyatlarındaki artışın ardından "ekmek protestoları" olarak adlandırılan olaylar ilk olarak Atbera kentinde başlamıştı.

Hartum, Sudan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 11:03 Kaynak: AA

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