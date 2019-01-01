Sudan'da Ekonomik Krizin Neden Olduğu Eylemler Devam Ediyor
1 saat önce
Sudan'da ekonomik krizin sebep olduğu protestoların 13. gününde göstericilere göz yaşartıcı spreyle müdahale edildi.
Sudan'da ekonomik krizin sebep olduğu protestoların 13. gününde göstericilere göz yaşartıcı spreyle müdahale edildi. Sudan Devlet Başkanı yaptığı açıklamada, aşırı güç kullanmaktan kaçındıklarını ifade etti.
Sudan'da ekonomik krizin sebep olduğu protestolar ülkede hayatı zorlaştırdı. 19 Aralık'ta başlayan gösterilerde hükümet karşıtları, hayat pahalılığını protesto ediyor. Günlerdir süren protestoların 13. gününde polis göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir, polislerin göstericileri bastırmak için aşırı güç kullanmaktan kaçındığının altını çizerek, görevlerinin sivillerin zarar görmemesi için güvenliği sağlamak amacında olduğunu kaydetti.
Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir, üst düzey polis memurlarına yaptığı konuşmada, "Kamu ve özel mülkiyetin sabote edilmesine, isyan edilmesine ve imha edilmesine izin vermemek görevimizdir. Çünkü kriz bu şekilde bitmez, ancak derinleşir" şeklinde konuştu.
Asıl amaçlarının vatandaşın güvenliğini korumak olduğunu belirten Beşir, "Biz, vatandaşın, vatanın ve kamu özel mülklerinin güvenliğini bırakmaktan vazgeçmeyeceğiz. Çünkü devletin güvenliğini sağlamak, ancak tüm iç güvenlik ilkelerini uygulayarak olur. Amaç vatandaşları öldürmek değil, nihai amaç vatandaşların güvenliğini sağlamaktır" diye konuştu. - HARTUM
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA
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