Son Dakika Haberleri: Sudan'da El Beşir'in Yerleşkesi Önündeki Gösteriler Binlerce Kişiyle İkinci Gününde de Devam Etti…

Sudan'da El Beşir'in Yerleşkesi Önündeki Gösteriler Binlerce Kişiyle İkinci Gününde de Devam Etti…

2 saat önce

Sudan'da binlerce gösterici, Devlet Başkanı Ömer El Beşir'in başkent Hartum'daki yerleşkesi önünde yaptıkları protestoyu ikinci gününde de sürdürdü.

Sudan'da binlerce gösterici, Devlet Başkanı Ömer El Beşir'in başkent Hartum'daki yerleşkesi önünde yaptıkları protestoyu ikinci gününde de sürdürdü. Aylardır devam eden gösterilerin en kalabalık gününde protestocular gece başkanlık yerleşkesi önünde kurdukları çadırlarda kaldı. …

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:11 Kaynak: Youtube

Hartum, Ömer El Beşir, Sudan, Genel
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