Son Dakika Haberleri: Sudan'da El Beşir Karşıtı Gösteriler İkinci Ayına Girdi: En Az 26 Ölü
BBC

Sudan'da El Beşir Karşıtı Gösteriler İkinci Ayına Girdi: En Az 26 Ölü

1 saat önce

Sudan'da kolluk kuvvetleri, Devlet Başkanı Ömer El Beşir'in istifasını talep eden göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz kullandı.

Sudan'da El Beşir Karşıtı Gösteriler İkinci Ayına Girdi: En Az 26 Ölü, System.String[]
Sudan'da kolluk kuvvetleri, Devlet Başkanı Ömer El Beşir'in istifasını talep eden göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz kullandı.

Pazar günü Başkent Hartum'un karşı kıyısında yer alan, Beyaz Nil ile Mavi Nil nehirlerinin birleştiği noktadaki Omdurman kentinde göstericiler parlamentoya yürümeye çalışsa da göz yaşartıcı gaz nedeniyle başarılı olamadı.

El Beşir karşıtı gösteriler iki aydır devam ediyor.

Pazar günü konuyla ilgili bir açıklama yapan El Beşir ise yabancı ajanların ve Darfur bölgesindeki isyancıların halkı kışkırttığını söyledi.

El Beşir ölümlerden "ajanları" sorumlu tuttu ve "Protestocular içinde yer alan bazı kişiler göstericileri öldürüyor" dedi.

Yetkililer gösterilerde bugüne kadar 26 kişinin öldüğünü, insan hakları örgütleri ise en az 40 kişinin yaşamını yitirdiğini savunuyor.

Gösteriler ekonomik koşullara karşı Aralık ayında başlamış, zaman içinde 30 yıldır iktidarda bulunan El Beşir karşıtı gösterilere dönüşmüştü.

Uluslararası Af Örgütü Doğu Afrika Direktörü Sarah Jackson güvenlik güçlerini "dizginsiz seri cinayetler" işlemekle suçladı.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 07:02 

Sudan, Dünya
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