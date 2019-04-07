Son Dakika Haberleri: Sudan'da Elektrik Kesildi

Sudan'da Elektrik Kesildi

43 dakika önce

Sudan'da ülke genelinde elektrik kesildi.

Sudan'da Elektrik Kesildi, System.String[]
Sudan'da ülke genelinde elektrik kesildi.

Sudan'da yaşanan ekonomik kriz ile birlikte son zamanlarda elektrik kesintileri yaşanmaya başladı. Sudan Ulusal Elektrik Kontrol Merkezi (SNCC) bu akşam ülke genelinde elektriğin kesildiği açıkladı. Sudan Su Kaynakları ve Elektrik Bakanlığı Sözcüsü İbrahim Yasin Şeklavi, taşıyıcı hatlardan birinde oluşan arızanın kademeli olarak elektrik santrallerine yayılarak, ülke genelinde elektriğin kesildiğini kaydetti.

Sudan'da hükümetin yakıt ve ekmek fiyatlarına zam kararının ardından başlayan gösterilerde resmi kaynaklara göre 32 kişi hayatını kaybetti. İnsan Hakları İzleme Örgütü ise sağlık görevlileri ve çocuklar da dahil olmak üzere 51 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. - HARTUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 10:17 Kaynak: İHA

Sudan, Güncel
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