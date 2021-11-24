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Sudan'da eski iktidar koalisyonu, siyasi mutabakata destek iddiasını reddetti - Son Dakika

Sudan'da eski iktidar koalisyonu, siyasi mutabakata destek iddiasını reddetti

24.11.2021 13:49
Sudan'da eski iktidar koalisyonu, siyasi mutabakata destek iddiasını reddetti

Sudan'da feshedilen geçiş hükümetinin iktidar ortağı Özgürlük ve Değişim Güçleri (ÖDG) sivil koalisyonu, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah Burhan ile Başbakan Abdullah Hamduk arasında varılan siyasi mutabakatı destekledikleri iddialarının doğru olmadığını bildirdi.

Sudan'da feshedilen geçiş hükümetinin iktidar ortağı Özgürlük ve Değişim Güçleri (ÖDG) sivil koalisyonu, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah Burhan ile Başbakan Abdullah Hamduk arasında varılan siyasi mutabakatı destekledikleri iddialarının doğru olmadığını bildirdi.

Koalisyondan yapılan açıklamada, askeri müdahalenin failleri ile müzakere ve ortaklığı reddeden tutumlarının değişmediği belirtilerek, ÖDG Merkez Liderlik Konseyi üyelerinin Başbakan Hamduk ile toplantı gerçekleştirdiği ve mutabakata destek verdikleri yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

Açıklamada, "ÖDG Merkez Liderlik Konseyinde, (Başbakan) Hamduk ile zorunlu ikamette bulunduğu dönemde ve 23 Kasım Salı günü herhangi bir görüşme için temsilci belirlemememiz nedeniyle bu haberi yalanlıyoruz. ÖDG, darbeciler ve Hamduk ile yapılacak müzakerede kendisini temsil için hiç kimseyi görevlendirmemiştir." ifadelerine yer verildi.

Başbakanlık Ofisinden dün yapılan yazılı açıklamada Hamduk'un, ÖDG koalisyonundaki siyasi güçlerin temsilcileri ile bir araya geldiği ve 18 kişilik heyetin, 21 Kasım'da imzalanan siyasi anlaşmayı desteklediği ileri sürülmüştü.

Açıklamada, "Başbakan ve ÖDG Merkez Liderlik Konseyi, başkent ve bölgelerdeki tüm tutukluların acilen serbest bırakılması, barışçıl yürüyüşlerin korunması, ifade, gösteri ve barışçıl örgütlenme özgürlüğünün güvence altına alınmasının gerekliliğini vurguladı." ifadeleri kullanılmıştı.

Sudan'da askeri müdahale

Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi, 25 Ekim sabahı güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

Sudan Ordusu Komutanı Burhan, olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini, ülkedeki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurdu.

Egemenlik Konseyi ile yeniden başbakanlığa getirilen Hamduk, 25 Ekim'deki askeri müdahalenin ardından yaşanan yönetim krizini sona erdirmek amacıyla 21 Kasım'da siyasi anlaşmaya imza attı.

Anlaşma kapsamında, Burhan, Hamduk'u başbakanlık görevinden azletme kararını iptal etti.

Ülkede 25 Ekim'de başlayan gösteriler, siyasi mutabakat sonrasında hız kesse de sona ermedi.

Merkezi Doktorlar Komitesine göre gösterilerde 41 kişi hayatını kaybetti.

Başbakan, İktidar, Kasım, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sudan'da eski iktidar koalisyonu, siyasi mutabakata destek iddiasını reddetti - Son Dakika


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