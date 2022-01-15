Üye Girişi
Sudan'da eski rejimin hapisteki sembol isimlerinin açlık grevi sürüyor - Son Dakika

Sudan'da eski rejimin hapisteki sembol isimlerinin açlık grevi sürüyor

15.01.2022 16:28
Sudan'da eski rejimin hapisteki sembol isimlerinin açlık grevi sürüyor

Sudan'da devrik lider Ömer el-Beşir rejiminin hapisteki sembol isimlerinin süresiz açlık grevi 4'üncü gününe girdi.

Sudan'da devrik lider Ömer el-Beşir rejiminin hapisteki sembol isimlerinin süresiz açlık grevi 4'üncü gününe girdi.

Gözaltındaki Savunma Heyeti üyesi avukat Ahmed es-Senusi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, siyasi nedenlerle hapiste tutulanların geçen çarşamba başlattıkları açlık grevini serbest bırakılana ya da yargılanana dek sürdüreceklerini söyledi.

Es-Senusi, "Siyasi nedenlerle gözaltına alınanlar yaklaşık 2 yıl hapis yattı. Haklarında 3 kez salıverilme kararı bulunmasına rağmen hala içerideler." dedi.

Kapatılan eski iktidar partisi Ulusal Kongre'nin eski başkent sorumlusu Enes Ömer'in oğlu Muhammed de Umdurman kentindeki El Huda Hapishanesi'nde tutulan babası ve diğer mahkumların açlık grevini sürdürdüğünü belirtti.

Muhammed, "Açlık grevi ancak evlerine döndüklerinde ya da mahkemeye çıkartıldıklarında sona erecek. Yakınlarımızın sağlıkları ve güvenliklerinden tamamen yetkilileri sorumlu tutuyoruz." ifadesini kullandı.

Eski Dışişleri Bakanı ve Ulusal Kongre Partisi Genel Başkanı İbrahim Gandur ve partinin 11 üyesi, süresiz açlık grevi başlatmıştı.

Ömer el-Beşir'in 30 yıllık iktidarı, 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle ülke genelindeki rejim karşıtı protestoların ardından ordunun 11 Nisan 2019'daki müdahalesi sonucu sona ermiş, ardından Beşir'in başında olduğu iktidar partisi Ulusal Kongre kapatılmış, farklı gerekçelerle Beşir'e yakın onlarca isim tutuklanmıştı.

Gandur'un yanı sıra Ulusal Kongre Partisi ve İslami Hareket mensubu birçok eski üst düzey isim, 29 Haziran 2020'de "düşmanca eylemler planladıkları" gerekçesiyle gözaltına alınmış, ardından cezaevine gönderilmişti.

YORUMLAR
500

İktidar, Kongre, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sudan'da eski rejimin hapisteki sembol isimlerinin açlık grevi sürüyor - Son Dakika


CHP kurultayı ertelendi! Kılıçdaroğlu seçime mevcut yönetimle gidecek CHP kurultayı ertelendi! Kılıçdaroğlu seçime mevcut yönetimle gidecek         
16:19
Otizmli gencin köpeği silahla öldürüldü, mahalle birbirine girdi Otizmli gencin köpeği silahla öldürüldü, mahalle birbirine girdi         
16:16
Yargıtay'dan miras konusunda örnek niteliğinde "hayırlı evlat" kararı Yargıtay'dan miras konusunda örnek niteliğinde "hayırlı evlat" kararı         
15:50
Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, 40. doğum gününe özel pozlar verdi Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, 40. doğum gününe özel pozlar verdi         
15:37
Yüzde 125'e varan zam sonrası vatandaş isyan etti! Herkes faturalardaki artışa tepkili Yüzde 125'e varan zam sonrası vatandaş isyan etti! Herkes faturalardaki artışa tepkili         
14:44
Son Dakika! Aşısızlar için PCR test şartı tamamen kaldırıldı; konser ve sinema etkinliklerine test yaptırılmadan da girilebilecek Son Dakika! Aşısızlar için PCR test şartı tamamen kaldırıldı; konser ve sinema etkinliklerine test yaptırılmadan da girilebilecek         
13:37
Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'tan yayınlandı Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'tan yayınlandı         
12:52
Annesine kötü davranan arkadaşını, kafasına çekiçle vurarak öldürdü Annesine kötü davranan arkadaşını, kafasına çekiçle vurarak öldürdü         
12:25
Güvenlik görevlisi karısını öldürüp son kurşunu kendine sıktı! Olayın perde arkasından kıskançlık çıktı Güvenlik görevlisi karısını öldürüp son kurşunu kendine sıktı! Olayın perde arkasından kıskançlık çıktı         
11:18
Yolda yaralanan vatandaşa ilk müdahaleyi Canan Kaftancıoğlu yaptı! Yolda yaralanan vatandaşa ilk müdahaleyi Canan Kaftancıoğlu yaptı!         
11:05
Hamile eşinin üzerinde sigara söndürüp bıçakla yaraladığı talihsiz kadın, beyin kanaması geçirdi Hamile eşinin üzerinde sigara söndürüp bıçakla yaraladığı talihsiz kadın, beyin kanaması geçirdi         
10:51
Çığlık sesleri yürek parçaladı! Otomobilin kaygan yolda kaza yaptığı anlar kamerada Çığlık sesleri yürek parçaladı! Otomobilin kaygan yolda kaza yaptığı anlar kamerada         
10:39
Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı         
10:24
Damla Sönmez'le aşk yaşadığı öne sürülen Murat Boz, soruları cevapsız bıraktı Damla Sönmez'le aşk yaşadığı öne sürülen Murat Boz, soruları cevapsız bıraktı         
09:09
Hastanede korkunç olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastanın ölümüne neden oldu Hastanede korkunç olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastanın ölümüne neden oldu         
09:05
Acun Ilıcalı, hediyelere boğdu! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi Acun Ilıcalı, hediyelere boğdu! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi         
09:02
Aleyna'nın şüpheli ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme! Aleyna'nın şüpheli ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme!         
17:52

Son Dakika Haberleri
16:17 Kazmasının son darbesiyle havalara uçtu, topraktan değeri belirlenemeyen altınlar fışkırınca yetkilileri aradı
16:16 Otizmli gencin köpeği silahla öldürüldü, mahalle birbirine girdi
16:14 Galatasaray'ın yeni hocası zor durumda kaldı! Kadrosunda ne atan var ne de tutan
16:13 Mehmet Yalçınkaya, MasterChef'in eski yarışmacısı Tunahan'a iş teklif etti
16:06 Acun Ilıcalı'nın kızları, Kartalkaya tatili dönüşü trafik kazası geçirdi
16:05 Kur korumalı mevduatın büyüklüğü 131 milyar lirayı geçti
16:04 Üzeri kirli diye işçisini otomobilinin bagajında taşıyan patrona, 1665 lira ceza verildi
15:48 Yeni transfer Visca ilk 11'de! Lider Trabzonspor, zorlu Sivasspor deplasmanında
15:37 Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, 40. doğum gününe özel pozlar verdi
15:14 Yüzüne Fransız askısı operasyonu yaptıran Berksan, son haliyle Jeremy Meeks'e benzetildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2022 16:35:19. #1.12#
SON DAKİKA: Sudan'da eski rejimin hapisteki sembol isimlerinin açlık grevi sürüyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement