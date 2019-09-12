Sudan'da eski rejimin kamudan tamamen tasfiyesi talebiyle gösteri düzenlendi

Sudan'ın başkenti Hartum'da, eski rejimle bağlantılı olduğu iddiasıyla Yargıtay Başkanı ve Başsavcı'nın değiştirilmesi talebiyle yüzlerce eylemci protesto düzenledi.

Sivil muhalefetin çatı oluşumu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçlerinin çağrısıyla başkentteki Kasr Caddesi'nde toplanan yüzlerce Sudanlı, Yargıtay Başkanı ile Başsavcı'nın değiştirilmesini de içeren taleplerin yer aldığı belgeyi teslim etmek üzere Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürümek istedi.

"Halk yeni Yargıtay Başkanı istiyor, halk şehitlerin kısasını istiyor, hakkımızı alırız, susmayacağız" sloganları atan protestocular, gösterilerde hayatını kaybedenlerin posterlerini ve fotoğraflarını taşıdı.

Eylemciler saraya yüz metre kala polisin engeline takıldı. Eylemcilerden bir grubun taleplerinin yer aldığı belgeyi yetkililere teslim etmesinin ardından protesto gösterisi sona erdi.

Sivil muhalif çatı oluşum Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri'nden (ÖDBG) yapılan yazılı açıklamada, muhalefetle askeri yönetimin uzlaştığı Anayasal Bildiri anlaşmasına aykırı şekilde yargı makamları ve bazı kamu kurumlarında eski rejimin sembol isimlerinin varlığının söz konusu olduğu belirtilerek, devrimin bu durumu düzeltmek için yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Egemenlik Konseyinden yeni Yargıtay Başkanı ve Başsavcı ataması talep edildi.

ÖDBG, "devrimin hedeflerini gerçekleştirme" adını verdiği bi takım eylemler dizisi kapsamında bugün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürüme çağrısı yapmıştı.

Muhalif koalisyon, birçok kamu kurumunda protesto eylemleri düzenleyerek eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşirle bağlatılı isimlerin tasfiyesi ve yargılanmalarını hedefliyor.