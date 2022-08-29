Sudan'daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 99'a yükseldi - Son Dakika
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Sudan'daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 99'a yükseldi

29.08.2022 00:38
Sudan'daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 99'a yükseldi

Sudan'da etkili olan sağanağın yol açtığı sellerde yaşamını yitirenlerin sayısının 99'a yükseldiği bildirildi.

Sudan'da etkili olan sağanağın yol açtığı sellerde yaşamını yitirenlerin sayısının 99'a yükseldiği bildirildi.

Sivil Savunma Konseyinden yapılan açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinde devam eden şiddetli yağışın yol açtığı sellerde ölenlerin sayısının 99'a çıktığı, 93 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Selde 24 bin evin tamamen yıkıldığı aktarılan açıklamada, 35 bin evin de zarar gördüğü kaydedildi.

Öte yandan Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) raporunda, Sudan'daki 18 eyaletten 15'inde sağanak ve selden etkilenenlerin sayısının 226 bine yükseldiği bilgisi yer aldı.

Sel felaketlerinin yaşandığı Nil Nehri, Cezire, Beyaz Nil, Batı Kurdufan, Güney Darfur ve Kesele eyaletlerinde olağanüstü hal kararı alınmıştı.

Ülkenin orta kesimlerindeki Cezire eyaletine bağlı Menagil de sellerdeki ölümler ve maddi kayıplar nedeniyle "afet bölgesi" ilan edilmişti.

Sudan'da temmuz-ekim döneminde etkili olan sel ve taşkınlar sonucu her yıl 100'den fazla kişi hayatını kaybediyor, on binlerce ev, iş yeri ve tarım arazisi zarar görüyor.

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Kaynak: AA

Sudan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan'daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 99'a yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sudan'daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 99'a yükseldi - Son Dakika
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