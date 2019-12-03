Son Dakika Haberleri: Sudan'da fabrikada patlama: 15 ölü
Son Dakika Güncel Sudan'da fabrikada patlama: 15 ölü - Son Dakika

Sudan'da fabrikada patlama: 15 ölü

6 saat önce

Sudan'da bir seramik fabrikasında patlama sonrası yangın çıktı.

Sudan'da fabrikada patlama: 15 ölü, System.String[]

Sudan'da bir seramik fabrikasında patlama sonrası yangın çıktı. Olayda 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 90'dan fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

Başkent Hartum'da bir seramik fabrikasında patlama sonrası yangın çıktı. Bölgeye polis ekipleri ve ambulans sevk edilirken, 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 90'dan fazla kişinin de yaralandığı  belirtildi. Yerel medya, polisin bölgeye giriş çıkışları kapattığını ve yaralıların da hastaneye kaldırıldığını duyururken; yangının fabrika içindeki gaz tenekelerinin patlaması sonrası çıktığını duyurdu.

Görüntü Dökümü

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-Fabrikadaki patlamalardan görüntüler

-Fabrikanın yanması

-Patlama sonrası kaçışan insanlar

-Yükselen alevler, dumanlar

-Yaşanan panik


Sudan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:13 Kaynak: DHA
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