Son Dakika Haberleri: Sudan'da fabrikada patlama 15 ölü
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Sudan'da fabrikada patlama 15 ölü

6 saat önce

Sudan'da bir seramik fabrikasında patlama sonrası yangın çıktı.

Sudan'da fabrikada patlama 15 ölü

Sudan, (DHA)- Sudan'da bir seramik fabrikasında patlama sonrası yangın çıktı. Olayda 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 90'dan fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

Başkent Hartum'da bir seramik fabrikasında patlama sonrası yangın çıktı. Bölgeye polis ekipleri ve ambulans sevk edilirken, 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 90'dan fazla kişinin de yaralandığı belirtildi. Yerel medya, polisin bölgeye giriş çıkışları kapattığını ve yaralıların da hastaneye kaldırıldığını duyururken; yangının fabrika içindeki gaz tenekelerinin patlaması sonrası çıktığını duyurdu.

Sudan'da fabrikada patlama 15 ölü

Sudan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 06:01 Kaynak: DHA
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