Sudan'da Filistin'e destek gösterisi - Son Dakika

Sudan'da Filistin'e destek gösterisi

18.05.2021 19:01

Sudan'da yüzlerce kişi, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistinlilere destek için sokaklara indi.

Sudan'da yüzlerce kişi, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistinlilere destek için sokaklara indi.

Başkent Hartum'un Jackson Meydanı'nda toplanan göstericiler, "Ey Kassam Tugayları Tel Aviv'i yok et", "El- Aksa bizimdir" sloganları attı.

Protestocular, hükümetin İsrail'le normalleşmesini reddeden pankartlar taşıyarak İsrail'i Filistin halkına yönelik saldırıları durdurmaya çağırdı.

Sudan Egemenlik Konseyi ve Bakanlar Kurulu, nisan ayında, İsrail ile normalleşme adımları kapsamında, 1958'den beri yürürlükteki İsrail'i boykot yasasını iptal etmişti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 23 Ekim 2020'de, Sudan'ın İsrail ile barış yapmak ve ilişkilerini normalleştirmek konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Sudan'da Filistin'e destek gösterisi
Sudan'da Filistin'e destek gösterisi
Sudan'da Filistin'e destek gösterisi
Sudan'da Filistin'e destek gösterisi
Sudan'da Filistin'e destek gösterisi

Tel Aviv, Filistin, İsrail, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sudan'da Filistin'e destek gösterisi - Son Dakika


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