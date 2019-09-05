- Sudan'da geçici hükümet kuruldu
HARTUM - Sudan'da Ömer El Beşir iktidarının sona ermesinin ardından seçimlere kadar ülkeyi yönetecek geçici hükümet kuruldu. Sudan Başbakanı Abdullah Hamdouk, bu akşam Hartum'da düzenlediği basın toplantısında ülkede 39 aylık geçiş dönemini yönetecek ve 18 bakandan oluşan hükümetin kurulduğunu açıkladı.
21 Ağustos'ta Sudan'ın 3 yıl 3 ay sürecek geçiş dönemine başkanlık edecek olan Abdullah Hamadok, yemin ederek görevine başlamıştı. Başbakan Hamdouk'un kurduğu geçici hükümetin kabinesinde yer alacak isimler şöyle:
İçişleri Bakanlığı/ Driss Tarifi
Savunma Bakanlığı/ Jamal Omar
Dışişleri Bakanlığı/ Asmaa Muhammed Abdullah
Maliye Bakanlığı/ İbrahim Badawi
Milli Eğitim Bakanlığı/ Mohammed Alamin Sekreteri Tom
Sağlık Bakanlığı/ Akram Ali Tom
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı/ Madani Abbas Madani
Enerji ve Maden Bakanlığı/ Adel Ibrahim
Su Kaynakları Bakanlığı/ Yasser Abbas
Tarım Bakanlığı/ Issa Othman Sharif
Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı/ Lina Sheikh
Adalet Bakanlığı/ Nasır el Din Abdul Bari
Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı/ Walaa Essam Al-Boushi
Yüksek Eğitim Bakanlığı/ Intisar Zein küçük
Kültür ve Enformasyon Bakanlığı/ Faisal Mohammed Saleh
Awafaf ve Dini İşler Bakanlığı/ Nasr al Din Mufreh
Altyapı Bakanlığı/ Ahmed Mohamed Taher
Hayvan Kaynakları Bakanlığı/ Motasem Mahmoud getirdi
Federal Hükümet Bakanlığı/ Yousef Adam Aldai
Kabine/ Omar Mounis