Son Dakika Haberleri: Sudan'da geçici teknokrat hükümeti kurulacak
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Sudan'da geçici teknokrat hükümeti kurulacak

1 saat önce

Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı Orgeneral Hımidti, ülkede genel seçimler yapılıncaya kadar en hızlı şekilde geçici teknokrat hükümeti kuracaklarını söyledi.

Sudan'da geçici teknokrat hükümeti kurulacak, System.String[]
Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı Orgeneral Hımidti, ülkede genel seçimler yapılıncaya kadar en hızlı şekilde geçici teknokrat hükümeti kuracaklarını söyledi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 08:48 
Sudan, Ekonomi
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