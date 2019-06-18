Sudan'da geçici teknokrat hükümeti kurulacak
1 saat önce
Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı Orgeneral Hımidti, ülkede genel seçimler yapılıncaya kadar en hızlı şekilde geçici teknokrat hükümeti kuracaklarını söyledi.
Sudan
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 08:48
Askeri Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı Orgeneral Hımidti, ülkede genel seçimler yapılıncaya kadar en hızlı şekilde geçici teknokrat hükümeti kuracaklarını söyledi.
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