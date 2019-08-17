Son Dakika Haberleri: Sudan'da geçiş hükümeti için anlaşma imzalandı
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Sudan'da geçiş hükümeti için anlaşma imzalandı

1 saat önce

Sudan'da sivil yönetime geçiş için önemli bir adım atıldı.

Sudan'da geçiş hükümeti için anlaşma imzalandı, System.String[]
Sudan'da sivil yönetime geçiş için önemli bir adım atıldı. Askeri konsey ve muhalefet, geçiş dönemi için anlaşmaya imza attı.Sudan'da muhalefetin oluşturduğu koalisyon ve iktidarı elinde tutan askeri konsey, geçiş hükümeti kurulması konusunda anlaşmaya imza attı. Taraflar adına anlaşmaya Sudanlı General Muhammed Hamdan Dagalo ve muhalefeti temsilen Ahmed al Rabie imzasını koydu. İmza töreninde Etiyopya'nın Başbakanı Abiy Ahmed ve Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir hazır bulundu.

Anlaşma, altısı sivil ve beşi askerlerden oluşan 11 kişilik ortak bir konseyin kurulmasını öngörüyor. Bu konseyin, seçimler düzenlenene dek üç yıldan fazla bir süre Sudan'ı yönetmesi hedefleniyor.

Anlaşma sayesinde Ömer el Beşir yönetiminin sona erdiği Sudan'da bundan sonra izlenecek yol konusunda fikir ayrılığı aşılmış oldu. Nisan ayından bu yana iktidarda olan Askeri Geçiş Konseyi ve muhalefet arasında pazarlıklar aylardır sürüyordu.

Sudan'da yeni dönem

Sudan'da Nisan ayında, Devlet Başkanı Ömer el Beşir'in devrilmesinin ardından göstericiler sokakları terk etmemişti. Askeri Geçiş Konseyi'nin iktidarı üstlendiği ülkede eylemciler, sivil yönetime hızlı bir geçiş talebiyle eylemlerini sürdürmüştü. Sudan'da artan gıda fiyatlarını protesto amacıyla başlayan protestolar, 30 yıllık Ömer el Beşir iktidarının sona ermesi çağrısında bulunan eylemlere dönüşmüş, ülkede aralık ayından beri devam eden protestolar sonucu Ömer el Beşir, tutuklanarak güvenli bir yere götürülmüştü. 75 yaşındaki El Beşir, 1989 yılında İslamcıların desteği ile askeri darbe sonucunda iktidarı ele geçirdi. Sudan'ı 30 yıl boyunca demir yumrukla yöneten El Beşir, Darfur, Nuba Dağları gibi çatışma bölgelerinde yüz binlerce insanın katledilmesinden sorumlu tutuluyor. İnsanlığa karşı suç, soykırım ve savaş suçu işlediği gerekçesiyle El Beşir hakkında uluslararası tutuklama kararı bulunuyor.

AFP/ÖA,AÜ

(c)
Etiyopya, Sudan, Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 09:57 
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