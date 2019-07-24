Son Dakika Haberleri: Sudan'da genelkurmay başkanı öncülüğündeki darbe girişimi engellendi
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Sudan'da genelkurmay başkanı öncülüğündeki darbe girişimi engellendi

1 saat önce

Sudan'da Genelkurmay Başkanı Haşim Abdulmuttalib önderliğindeki bir grup subayın darbe girişimi bastırıldı.

Sudan'da genelkurmay başkanı öncülüğündeki darbe girişimi engellendi, System.String[]
Sudan'da Genelkurmay Başkanı Haşim Abdulmuttalib önderliğindeki bir grup subayın darbe girişimi bastırıldı.
Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, darbe girişimine Genelkurmay Başkanı Haşim Abdulmuttalib önderliğindeki bir grup subay, istihbarat, İslami Hareket'ten liderler ve eski iktidar partisinden isimler katıldı.
Sudan ordusu darbe girişiminin başarısız olduğunu açıkladı.
Sudan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:05 Kaynak: AA
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