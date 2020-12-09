Sudan'da gönüllülerin açtığı bakım merkezinde yabani hayvanlar hayat buluyor (2) - Son Dakika

Sudan'da gönüllülerin açtığı bakım merkezinde yabani hayvanlar hayat buluyor (2)

09.12.2020 13:06

Sudan'da ocak ayında bir parkta açlık ve hastalık nedeniyle bir aslanın hayatını kaybetmesinden etkilenerek sosyal sorumluluk projesi geliştiren hayvansever Osman Muhammed Salih'in bağışlarla 10 dönüm üzerinde kurduğu merkezde yabani hayvanlar hayat buluyor.

Sudan'da ocak ayında bir parkta açlık ve hastalık nedeniyle bir aslanın hayatını kaybetmesinden etkilenerek sosyal sorumluluk projesi geliştiren hayvansever Osman Muhammed Salih'in bağışlarla 10 dönüm üzerinde kurduğu merkezde yabani hayvanlar hayat buluyor.

Salih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ocak ayında bir parkta açlık ve hastalık nedeniyle ölmek üzere olan aslanları gördüğünde çok etkilendiğini böylece yaban hayatı koruma merkezi kurma fikrinin ortaya çıktığını söyledi.

Önce neler yapabileceğini düşündüğünü belirten Salih, şunları kaydetti:

"Sonra uluslararası hayvan koruma örgütleri ve gönüllüleri harekete geçirmek için çektiğim bazı fotoğrafları sosyal medyada paylaştım. Avusturyalı bir yardım kuruluşu, parktaki hayvanların tedavisi için büyük bir veteriner ekibi gönderdi. Bakımsızlık ve hastalıktan ölmek üzere olan aslanların beslenmesi ve tedavileri için özel bir program uygulandı ancak maalesef bir dişi aslanı kaybettik."

"Yabani hayvanların korunması, rehabilitasyonu amaçlıyor"

Sudan'daki gönüllülerin ve dünyanın farklı noktalarından uluslararası yardım kuruluşlarının desteğiyle çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Salih, "Proje ile ender rastlanan, çeşitli nedenlerle bakımı yapılamayan yabani hayvanların korunması, rehabilitasyonu amaçlanıyor." dedi.

Salih, merkezde aslanlar ve sırtlanlar için kafeslerin kurulmasıyla ilk aşamanın tamamlandığını dile getirerek, "Halihazırda 2'si yavru 6 aslana ev sahipliği yapıyoruz. Merkezimizin geliştirilmesi ve ayakta kalabilmesi için bağış ve desteklere ihtiyaç duyuyoruz. Tanıtım ve destekler için bir internet sayfası açtık. Tesisi daha da genişleterek yurt içi ve dışından hayvanseverlerin, çocukların ziyaret edebileceği bir merkeze dönüştürmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Sudan'da hükümete bağlı Yaban Hayatını Koruma Merkezi Müdürü Mansur Babekir de nesli tükenmekte olan hayvanların ve yaban hayatının korunması, üremelerinin sağlanması tedavilerinin yürütülmesinde gönüllülerin kurduğu bu tesisle koordinasyon halinde çalıştıklarını belirtti.

Görüntüler, dünyada ses getirmişti

Ocak ayında başkentteki Kuraşi Parkı'nda 5 aslanın bakımsızlıktan ölmek üzere olduklarını gösteren görüntüler, dünyada ses getirmiş, sosyal medyadan yapılan destek çağrıları yerli ve yabancı hayvanseverlerden karşılık bulmuştu.

Dönemin park yönetimi, aslanların günlük beslenme masrafları için gereken 50 doların maddi imkanlarının üstünde olduğu gerekçesiyle aslanların bakımsız kaldığını belirterek, yetkililerden yardım istemişti.

Avusturya merkezli bir hayvan koruma örgütü ve Sudan Yaban Hayatını Koruma Merkezinin çabalarıyla 4 aslan sağlığına kavuşurken, 1 dişi aslan ölmüştü.

Sudan'da gönüllülerin açtığı bakım merkezinde yabani hayvanlar hayat buluyor (2)
Sudan'da gönüllülerin açtığı bakım merkezinde yabani hayvanlar hayat buluyor (2)
Sudan'da gönüllülerin açtığı bakım merkezinde yabani hayvanlar hayat buluyor (2)
Sudan'da gönüllülerin açtığı bakım merkezinde yabani hayvanlar hayat buluyor (2)

Muhammed Salih, Sudan, Yaban, Ocak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sudan'da gönüllülerin açtığı bakım merkezinde yabani hayvanlar hayat buluyor (2) - Son Dakika


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