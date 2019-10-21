Sudan'da gösteri
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Sudan'da General El Ferik İbrahim Abbud iktidarının 1964'teki "Ekim Devrimi"yle son bulmasının yıl dönümü nedeniyle başkent Hartum'da toplanan bir grup, Ömer el-Beşir'in lideri olduğu Ulusal Kongre Partisi'nin lağvedilmesi talebiyle gösteri düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:55 Kaynak: AA
Sudan'da General El Ferik İbrahim Abbud iktidarının 1964'teki "Ekim Devrimi"yle son bulmasının yıl dönümü nedeniyle başkent Hartum'da toplanan bir grup, Ömer el-Beşir'in lideri olduğu Ulusal Kongre Partisi'nin lağvedilmesi talebiyle gösteri düzenledi.
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