Sudan'da gösteri

Sudan'da General El Ferik İbrahim Abbud iktidarının 1964'teki "Ekim Devrimi"yle son bulmasının yıl dönümü nedeniyle başkent Hartum'da toplanan bir grup, Ömer el-Beşir'in lideri olduğu Ulusal Kongre Partisi'nin lağvedilmesi talebiyle gösteri düzenledi.