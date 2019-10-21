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1 saat önce

Sudan'da General El Ferik İbrahim Abbud iktidarının 1964'teki "Ekim Devrimi"yle son bulmasının yıl dönümü nedeniyle başkent Hartum'da toplanan bir grup, Ömer el-Beşir'in lideri olduğu Ulusal Kongre Partisi'nin lağvedilmesi talebiyle gösteri düzenledi.

Sudan'da General El Ferik İbrahim Abbud iktidarının 1964'teki "Ekim Devrimi"yle son bulmasının yıl dönümü nedeniyle başkent Hartum'da toplanan bir grup, Ömer el-Beşir'in lideri olduğu Ulusal Kongre Partisi'nin lağvedilmesi talebiyle gösteri düzenledi.

Sudan'da gösteri

Hartum, Sudan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:55 Kaynak: AA
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