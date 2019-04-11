Sudan'da Göstericiler ve Meslek Erbabı Birliği, Ordunun Açıklamasını Reddettiklerini ve Gösterilere...
7 dakika önce
Sudan'da göstericiler ve Meslek Erbabı Birliği, ordunun açıklamasını reddettiklerini ve gösterilere devam edeceklerini açıkladı.
Sudan'da göstericiler ve Meslek Erbabı Birliği, ordunun açıklamasını reddettiklerini ve gösterilere devam edeceklerini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:49 Kaynak: AA
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