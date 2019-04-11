Son Dakika Haberleri: Sudan'da Göstericiler ve Meslek Erbabı Birliği, Ordunun Açıklamasını Reddettiklerini ve Gösterilere...

Sudan'da Göstericiler ve Meslek Erbabı Birliği, Ordunun Açıklamasını Reddettiklerini ve Gösterilere...

7 dakika önce

Sudan'da göstericiler ve Meslek Erbabı Birliği, ordunun açıklamasını reddettiklerini ve gösterilere devam edeceklerini açıkladı.

Sudan'da Göstericiler ve Meslek Erbabı Birliği, Ordunun Açıklamasını Reddettiklerini ve Gösterilere..., System.String[]
Sudan'da göstericiler ve Meslek Erbabı Birliği, ordunun açıklamasını reddettiklerini ve gösterilere devam edeceklerini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:49 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sudan'da Darbe! Ordu Yönetime El Koydu, Devlet Başkanı Görevi Bıraktı Altın Fiyatları Uçuşa Geçti! İşte Güncel Rakamlar Son Dakika! Sudan Savunma Bakanlığı: El Beşir'i Tutukladık, Askeri Konsey İki Yıl Görev Yapacak Uysal'ın Soyadı İddiasına İmamoğlu'ndan Cevap: En Komiği Buydu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 15:56:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sudan'da Göstericiler ve Meslek Erbabı Birliği, Ordunun Açıklamasını Reddettiklerini ve Gösterilere...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]