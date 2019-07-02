Son Dakika Haberleri: Sudan'da göstericilere 14 Temmuz'da sivil itaatsizlik çağrısı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Sudan'da göstericilere 14 Temmuz'da sivil itaatsizlik çağrısı

1 saat önce

Sudan'da yönetime el koyan generallere karşı aylardır devam eden protestoların liderleri, göstericilere 14 Temmuz'da ülke çapında 1 günlük sivil itaatsizlik çağrısında bulundu.

Sudan'da göstericilere 14 Temmuz'da sivil itaatsizlik çağrısı, System.String[]
Sudan'da yönetime el koyan generallere karşı aylardır devam eden protestoların liderleri, göstericilere 14 Temmuz'da ülke çapında 1 günlük sivil itaatsizlik çağrısında bulundu.

Sudan'ın 30 yıllık Devlet Başkanı Ömer el Beşir'in görevden alınmasının ardından yönetime el koyan Askeri Geçiş Konseyi ile halk arasındaki mücadele geçtiğimiz Nisan ayından beri devam ediyor. Protestoların en şiddetli geçtiği 9-11 Haziran tarihlerinde başkent Hartum'da hayat durma noktasına geldi. Suların durulmadığı Sudan'da sivil yönetim isteyen gruplar, 14 Temmuz'da vatandaşlara sokağa çıkma çağrısında bulundu. Özgürlük ve Değişim İttifakı'nın sokağa çıkma çağrısı, yönetimdeki generallere karşı Pazar günü gerçekleştirilen gösterilerin ardından geldi. İttifakın lideri Şerif Osman, "13 Temmuz Pazar günü Melloni yürüyüşü, Arbainia katliamı ve Sudan'ın tüm bölgelerinde sivil yönetimin el değiştirmesine tepki olarak gerçekleştirilecek. 14 Temmuz Pazar günü ise ülke çapında sivil itaatsizlik ve tüm iş alanlarında anlaşılabilir bir siyasi grev gerçekleştirilecek" dedi.

Yönetime el koyan generallerin yetkilerini sivil yöneticilere devretmesi için binlerce sivil, 30 Haziran'da bir oturma eylemi gerçekleştirmişti. Polis ve Sağlık Bakanlığının açıkladığı rakamlara göre gösterilerde 10 kişi hayatını kaybederken, 180'den fazla kişi ise yaralanmıştı.

Pazar günü 3 ceset bulundu

Öte yandan, Hartum'a sınır olan Omdurman şehrinde Pazar günü gerçekleştirilen gösterilerin ardından dün 3 ceset bulundu. Göstericilere yakınlığı ile bilinen sağlık heyetine göre 3 kişinin cesetlerinde işkence izlerine rastlandı.

Pazar günü geçekleştirilen protesto gösterisi, ülkede 1 aydır güvenlik gerekçesiyle uygulanan internet sansürüne rağmen kitleleri harekete geçirme etkisinin hala olduğunu gösteriyor.

Bu arada Geçici Askeri Konseyin bulunduğu meclis binasına gerçekleştirilen yürüyüş sırasında göstericilere yapılan müdahalede göz yaşartıcı gaz kullanıldı. Meclise 700 metre mesafede yaşanan çatışmalarda 25 askeri araç bölgeye sevk edildi. - HARTUM
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 01:14 Kaynak: İHA
Sudan, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Batman'da koca dehşeti: Gelmezsen çocuğumuzu da alıp 100 adamı öldüreceğiz Ne karısına, ne de doğacak bebeğine acıdı! Cani kocanın cezası belli oldu TIR'a arkadan çarpan otomobil paramparça oldu: 3 kişi hayatını kaybetti Üniversiteyi karıştıran şantaj olayında Rektör'ün ifadesi ortaya çıktı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 14:45:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sudan'da göstericilere 14 Temmuz'da sivil itaatsizlik çağrısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]