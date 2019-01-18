Son Dakika Haberleri: Sudan'da Göstericileri Evine Alan Kişi Öldürüldü

Sudan'da Göstericileri Evine Alan Kişi Öldürüldü

1 saat önce

Sudan'ın başkenti Hartum'da bir kişi, göstericileri evine aldığı gerekçesiyle, güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

Sudan'da Göstericileri Evine Alan Kişi Öldürüldü, System.String[]
Sudan'ın başkenti Hartum'da bir kişi, göstericileri evine aldığı gerekçesiyle, güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

Sudan Merkez Doktorlar Heyetinden yapılan yazılı açıklamada, başkent Hartum'da göstericileri evine aldığı gerekçesiyle Muaviye Beşir Halil'in güvenlik güçleri tarafından ateş açılarak öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada ayrıca, güvenlik güçlerinin bazı bölgelerde yaptığı müdahaleler sonucu 2 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre de güvenlik güçleri Hartum'un çeşitli bölgelerinde düzenlenen yönetim karşıtı gösterilere müdahale etti. Yüzlerce göstericiyi göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtan polis, onlarca kişiyi gözaltına aldı.

Hartum'da dün rejim karşıtı gösterilere yapılan müdahalede, bir çocuk ile bir doktorun hayatını kaybettiği, 5 kişinin gerçek, 3 kişinin ise plastik mermiyle yaralandığı belirtilmişti.

Gösteriler 19 Aralık'ta başlamıştı

Sudan'daki gösteriler 19 Aralık'ta hükümetin ekmek fiyatlarına zam yapmasının ardından Nil kıyısındaki Atbera ve Port Sudan kentlerinde başlamış ancak kısa sürede birçok eyalette rejim karşıtlığına dönüşmüştü.

Sudan Başsavcısı ve Olayları İnceleme Yüksek Komisyonu Başkanı Amir Muhammed İbrahim, Hartum'da cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında, ilk günden bu yana gösterilerde 24 kişinin hayatını kaybettiğini belirtmişti.

Olaylarda 131 kişinin yaralandığını ifade eden İbrahim, ölüm vakaları hakkındaki soruşturmaların devam ettiğini aktarmıştı. Ancak muhalifler bu sayının çok daha fazla olduğunu savunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:45 Kaynak: AA

Hartum, Sudan, Dünya
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