Son Dakika Haberleri: Sudan'da Gösteriler 2 Bölgeye Daha Sıçradı

Sudan'da Gösteriler 2 Bölgeye Daha Sıçradı

3 saat önce

Sudan'da, ekonomik gidişatı protesto etmek için yapılan gösteriler 2 bölgeye daha sıçradı.

Sudan'da Gösteriler 2 Bölgeye Daha Sıçradı, System.String[]
Sudan'da, ekonomik gidişatı protesto etmek için yapılan gösteriler 2 bölgeye daha sıçradı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, ülkede devam eden gösteriler, güneydeki Um Ravahe ve Terter bölgelerine de sıçradı.

Ekonomik krizi protesto eden göstericiler sokaklarda lastik yakarak gösteri yaparken, çıkan olaylarda en az 5 kişi yaralandı.

Sudanlı doktorlardan grev açıklaması

Sudanlı bir grup doktor, Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'e istifa çağrısında bulunarak, pazartesi gününden itibaren greve gideceklerini açıkladı.

Sudanlı doktorlar ayrıca, çarşamba gününden itibaren de genel greve gidilmesi çağrısı yaptı.

Atbara ve Port Sudan gibi kentlerde çarşamba günü başlayan ve perşembe günü başkent Hartum'a sıçrayan gösterilerde eylemciler, dolar kururunun aşırı yükselmesi nedeniyle ekmek, yakıt, tüp gibi ürünlerde görülen fiyat artışını ve ekonomik krizi protesto ediyor.

Sudan devlet televizyonu, Eğitim Bakanlığının talimatıyla başkent Hartum'da pazar gününden başlamak üzere tüm okullarda eğitime "süresiz" ara verildiğini duyurmuştu.

Çarşambadan bu yana yaşanan olaylarda 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. Sudanlı muhalif lider Sadık el-Mehdi ise gösterilerde 22 kişinin hayatını kaybettiğini söylemişti.

Gösteriler nedeniyle Beyaz Nil, Dangola, Gadarif, Kuzey Kordofan ve Atbara kentlerinde olağanüstü hal ilan edilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 06:24 Kaynak: AA

Sudan, Güncel
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