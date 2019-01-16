Son Dakika Haberleri: Sudan'da Gösterilere Göz Yaşartıcı Gazla Müdahale

Sudan'da Gösterilere Göz Yaşartıcı Gazla Müdahale

40 dakika önce

Sudan polisi, ülkenin doğu sınırındaki Kesla kenti ile orta kesiminde yer alan Cezire vilayetindeki El-Menakil kentinde düzenlenen gösterilere göz yaşartıcı gazla müdahale ederek onlarca kişiyi gözaltına aldı.

Sudan'da Gösterilere Göz Yaşartıcı Gazla Müdahale, System.String[]
Sudan polisi, ülkenin doğu sınırındaki Kesla kenti ile orta kesiminde yer alan Cezire vilayetindeki El-Menakil kentinde düzenlenen gösterilere göz yaşartıcı gazla müdahale ederek onlarca kişiyi gözaltına aldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, muhalefet partilerinin çağrısı üzerine ülkedeki ekonomik gidişatı protesto etmek isteyen yüzlerce kişi Kesla ve Menakil kentlerinde gösteri düzenledi.

Güvenlik güçleri gösterilere göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etti ve onlarca kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan, farklı meslek örgütlerini çatısı altında barındıran Sudan Meslek Grupları Birliği, yarın ülke genelinde planlanan gösterilere katılacak kent sayısının 12'ye çıktığını duyurdu.

Sudan'daki gösteriler 19 Aralık'ta hükümetin ekmek fiyatlarına zam yapmasının ardından Nil kıyısındaki Atbera ve Port Sudan kentlerinde başlamış ancak kısa sürede birçok eyalette rejim karşıtlığına dönüşmüştü.

Sudan Başsavcısı ve Olayları İnceleme Yüksek Komisyonu Başkanı Amir Muhammed İbrahim, başkent Hartum'da cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında, ilk günden bu yana gösterilerde 24 kişinin hayatını kaybettiğini belirtmişti.

Olaylarda 131 kişinin de yaralandığını ifade eden İbrahim, ölüm vakaları hakkındaki soruşturmaların devam ettiğini aktarmıştı ancak muhalifler bu sayının çok daha fazla olduğunu savunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:20 Kaynak: AA

Sudan, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Selfie Çeken Şeytan" Heykeli İspanya'yı Karıştırdı Direksiyondaki Anne, Araçtan Düşen Çocuğunu Fark Etmeden Yoluna Devam Etti

Dünyaca Ünlü Spor Modeli Estefania Pereira'nın 2 Yıldır Sevgilisinden Şiddet Gördüğü Ortaya Çıktı 6 Kişinin Yaşamını Yitirdiği Otele Baskın Anları Kamerada
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 19:00:46. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sudan'da Gösterilere Göz Yaşartıcı Gazla Müdahale
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]