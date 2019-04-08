Son Dakika Haberleri: Sudan'da Gösterilere Müdahale

Sudan'da Gösterilere Müdahale

1 saat önce

Sudan'ın başkenti Hartum'daki ulusal ordu merkez yerleşkesi önünde düzenlenen gösterilere güvenlik güçleri müdahale etti.

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Sudan'ın başkenti Hartum'daki ulusal ordu merkez yerleşkesi önünde düzenlenen gösterilere güvenlik güçleri müdahale etti.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, güvenlik güçleri Hartum'daki ulusal ordu merkez yerleşkesi önünde toplanan binlerce kişilik kalabalığı göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla dağıtmaya çalıştı.

Müdahale sonrası dağılan göstericiler bir süre sonra yeniden aynı bölgede toplanmaya başladı.

Binlerce oldukları ifade edilen göstericiler, rejim yıkılana kadar protestolarını sürdüreceklerini belirtiyor.

Sudan resmi makamlarından ise henüz gelişmelere ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'nden dün yapılan açıklamada, protestocuların toplumun bir kesimini temsil ettiği ve taleplerine kulak verilmesi gerektiği ifade edilmişti.

Hartum'daki ulusal ordu merkez yerleşkesi önünde cumartesi günü toplanan rejim karşıtı göstericiler, Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in istifasını istemiş ve orduya "harekete geçmesi" yönünde baskı yapmıştı.

Doğu Afrika ülkesi Sudan, 19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği, Ömer el-Beşir'in görevi bırakmasının istendiği gösterilere sahne oluyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:07 Kaynak: AA

Hartum, Sudan, Güncel
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