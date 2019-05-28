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Sudan'da hafızlık eğitimi

1 saat önce

Hayrat Vakfı'nın Sudan'daki merkezinde hafızlık eğitimlerini tamamlayan 12 kız öğrenciye belgeleri verildi.

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Hayrat Vakfı'nın Sudan'daki merkezinde hafızlık eğitimlerini tamamlayan 12 kız öğrenciye belgeleri verildi.
Başkent Hartum'da düzenlenen mezuniyet törenine, Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri ve Türkiye Diyanet Vakfı Temsilcisi Mustafa Bülent Dadaş, hafızların aileleri ve hafız adayları katıldı.
Hafızlar, Dadaş tarafından yapılan imtihanda başarılı olmalarının ardından belge almaya hak kazandı.
Hayrat Vakfı Afrika Temsilcisi İsmail Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sudan'daki ilk hafızlarını mezun ettiklerini belirterek, öğrencilerin vakfın hocaları tarafından geliştirilen teknikle 3 ay 10 gün ile 9 ay arasında değişen sürelerde hafızlıklarını tamamladıklarını söyledi.
Sudan'da bu sene 26 hafız daha yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Kaya, şunları kaydetti:
"Hayrat Vakfı'nın amaçları arasında imana hizmet etmek, Allah'ın kitabının manasının öğretilmesi, ezberletilmesi bulunuyor. Kur'an-ı Kerim'in anlaşılmasına yönelik tefsir derslerimiz var. Sudan'da halve adında hafızlık eğitimi verilen çok sayıda müessese bulunuyor ancak kız öğrencilere yönelik yatılı eğitim verilen bir merkeze ihtiyaç vardı. Vakfımız yatılı kız Kur'an-ı Kerim kursuyla bu ihtiyaca cevap verdi. Ortalama bir yıl gibi bir sürede hafız yetiştiriyoruz. Afrika'da ayrıca bir buçuk milyon Kur'an-ı Kerim dağıtmayı hedefliyoruz. Şu ana kadar 200 bine ulaştık."
Törende, öğrencilere Hartum Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliğince hazırlanan hafızlık belgeleri ve plaket takdim edildi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 07:26 Kaynak: AA
Hartum, Hayrat, Sudan, Güncel
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