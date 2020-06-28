Sudan'da Hafter saflarında savaşmaya giden 122 paralı asker yakalandı - Son Dakika

Sudan'da Hafter saflarında savaşmaya giden 122 paralı asker yakalandı

Sudan güvenlik güçleri, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in saflarında savaşmak üzere bu ülkeye geçmeye çalışan 122 kişiyi yakaladı.

Sudan güvenlik güçleri, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in saflarında savaşmak üzere bu ülkeye geçmeye çalışan 122 kişiyi yakaladı.

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Orduya bağlı Hızlı Destek Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Cemal Cuma, Batı Darfur eyaletinin Cineyne kentinde düzenlediği basın toplantısında, Sudanlı gençlerin para karşılığı Libya'da savaştırıldığı istihbaratı üzerine operasyonun düğmesine basıldığını, ordu ve polisin Darfur'un farklı bölgelerindeki ortak operasyonuyla Hafter'e katılmak üzere Libya'ya hareket eden 8'i çocuk yaşta 122 kişinin yakalandığını belirtti.

Cuma, gözaltına alınanlardan 72'sinin olağanüstü hal yasası gereğince Darfur'daki sığınmacıların kaldığı Katrum kampına saldırı, silah kaçakçılığı, çocuk yaştakileri silahlandırmak, halkı devlete karşı kışkırtmak, kabileler arasında anlaşmazlık çıkarmak ve silahlı soygun suçlarından yargılanacağı, diğerlerinin ise polise teslim edileceğini söyledi.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter saflarında Rus paralı askerler, Sudan'dan getirilen "Cancavid" milisleri ve Çadlı silahlı isyancılar gibi çok sayıda yabancı savaşçının bulunduğu belgelenmişti.

Siyasi istikrarsızlık, ekonomik sıkıntılar ve işsizlikle boğuşan Sudanlı gençlerin, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli bazı güvenlik şirketleri tarafından, güvenlik görevlisi olarak işe alınacakları vaadiyle Libya'da bir askeri eğitim kampına götürülerek 3 ay boyunca yoğun askeri eğitim verildikten sonra Hafter saflarında savaştırıldığı ortaya çıkmıştı.

Halife Hafter, Libya, Sudan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 23:09 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sudan'da Hafter saflarında savaşmaya giden 122 paralı asker yakalandı - Son Dakika

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