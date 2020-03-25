Sudan'da hakimler süresiz grev başlattı - Son Dakika

Sudan'da hakimler süresiz grev başlattı
6 saat önce
Sudan'da hakimler, bir meslektaşlarının asker tarafından darbedilmesine tepki olarak süresiz greve gitti.
Sudan'da hakimler, bir meslektaşlarının asker tarafından darbedilmesine tepki olarak süresiz greve gitti.
Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre hakimler, bir ordu mensubu tarafından Kadarif eyaletindeki bir hakime yapılan saldırıyı protesto amacıyla bugünden itibaren süresiz grev kararı aldı.
Hakim İsmail İdris Süleyman, meslektaşlarının hakim olduğunu belirtmesine rağmen iki subay tarafından darbedildiğini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 11:52 Kaynak: AA
Son Dakika ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakımda dün itibariyle 136 hasta var Cumhurbaşkanı Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşması yaptı: Virüs bulaşmasını önlemenin tek yolu, gönüllü karantinadır Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Açıklanan önlemlere uyulmazsa salgının süresi 1 yılı aşabilir