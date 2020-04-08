Sudan'da halk hareketlerinin öncüsü gruptan sokağa çıkma yasağı çağrısı - Son Dakika

Sudan'da, halk hareketlerine öncülük eden ve hükümetin siyasi referansı Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG), tam gün sokağa çıkma yasağı uygulanması çağrısı yaptı.

ÖDBG'den yapılan açıklamada, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 14'e yükseldiğinin duyurulmasıyla birlikte tehdidin boyutunun da arttığı ifade edilerek, başkent Hartum'dan başlanarak ülke genelinde tam gün sokağa çıkma yasağı uygulanması istendi.

Hükümet Sözcüsü Faysal Muhammed Salih, yaptığı basın açıklamasında, acil durum komitesinin Kovid-19'la mücadele kapsamındaki önlemleri arasında tam gün sokağa çıkma yasağının da değerlendirildiğini belirtmişti.

Salih, böyle bir kararın alınması ihtimaline karşı ilgili komisyonlara nihai raporlarını hazırlama talimatı verildiğini, ilgili bakanlıkların da temel tüketim maddelerinin makul fiyatlardan satılması ve etkilenen sektörlere destek konusunda çalışmalar yaptığını kaydetmişti.

Sudan'da şu ana kadar 14 kişide Kovid-19 tespit edilirken, 2 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.