Sudan'da Hartum Valisi, Kovid-19 kararlarını uygulamadığı gerekçesiyle görevden alındı - Son Dakika

Sudan'ın başkenti Hartum'un Valisi Korgeneral Ahmed Abdun Hammad'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kararlarını uygulamadığı gerekçesiyle görevden alındığı duyuruldu.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Başbakan Abdullah Hamduk'un Hammad'ı görevden alarak yeni vali atanana kadar bu göreve Federal Hükümet Bakanı Yusuf Adem ed-Day'i getirdiği bildirildi.

Hammad'ın, Kovid-19 ile mücadele kapsamında camilerde cuma namazı ve cemaatle namaz kılınmasını askıya alan kararı uygulamayı reddettiği için görevinden alındığı belirtiliyor.

Dün de hükümet karşıtı eylemciler, gösteri yasağı ve dikenli tellerle bariyerlere rağmen eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in devrilmesine yol açan gösterilerin düzenlendiği ordu karargahı önündeki caddeye girip oturma eylemi girişiminde bulunmuştu.

Eski Cumhurbaşkanı Beşir'in, hayat pahalılığı gerekçesiyle başlayan protestolar sonucu 11 Nisan 2019'da darbeyle devrilmesi sonrası dönemin Askeri Geçiş Konseyi, 18 eyalete asker kökenli valiler atamıştı.