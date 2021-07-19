Sudan'da hayat pahalılığı kurban satışlarını olumsuz etkiledi - Son Dakika

Sudan'da hayat pahalılığı nedeniyle bu yıl kurbanlık satışlarında beklenen hareketlilik yaşanmıyor.

Başkent Hartum'un Bahri Şambat bölgesindeki Şukri hayvan satım alanındaki besiciler müşterilerin azlığından, alıcılar ise fiyatların yüksekliğinden yakınıyor.

Sıkı pazarlıkların yapıldığı çarşıda kurban alanların sayısının ise oldukça az olduğu görülüyor.

-"Kurbanlar iyi ama fiyatları çok yüksek"

Kurbanlık hayvan bakmaya gelen Ömer Abdullah, "Kurbanlıklar iyi ama fiyatları çok yüksek. Halk kurban kesmek istiyor. Satıcılar da bu yüksek fiyatlardan vazgeçmeli." ifadelerini kullandı.

Nil Nehri'nin doğusu ve ülkenin batısındaki Huvei bölgesinden getirdiği koyunları satmaya çalışan besici Salim el-Mireh, "İnsanların işlerinin görülmesini istiyorum. Herkese ve her keseye göre kurbanlığımız var. Fiyatlar da uygun." dedi.

Mireh, küçükbaş kurbanlık fiyatlarının 35 bin cüneyh (700 lira) ile 70 bin cüneyh (1400 lira) arasında değiştiğini söyledi.

Besici Sıddık Zubeyir, diğer eyaletlerde kurban fiyatlarının daha düşük olduğunu ancak nakliye masrafları nedeniyle başkent Hartum'da fiyatların arttığını belirtti.

Alım gücünün düştüğü ülkede satışların önceki yılları arattığını söyleyen kasap Defullah İdris, küçükbaşı 7 bin cüneyhe büyükbaşı ise 10 bin cüneyhe kestiğini belirterek, "İnsanların durumuna göre hareket ediyoruz. Gerekirse kesim fiyatlarını indirebiliriz." diye konuştu.

-"Gelire kıyasla kurban alımı güçleşti"

Enis Avad Satti de "Kurban pazarını gezdik. Fiyatlar geçen yıllara göre çok farklı." diye konuştu.

Pazardaki pahalılık ve durgunluğun döviz kurundaki ve yakıt fiyatlarındaki artıştan kaynaklandığını ifade eden Satti, kurbanlık alımının oldukça güçleştiğini kaydetti.

Hartum Valiliğine bağlı Hayvan Sağlığı ve Salgınla Mücadele Dairesinden veteriner İbtisam El-Hadi Süleyman da pazarda kurbanlıkları hastalık riskine karşın kontrol ettiklerini söyledi.

Afrika'da hayvancılığın merkez ülkelerinden biri olarak kabul edilen Sudan'da 100 milyondan fazla büyükbaş ve küçükbaş hayvan bulunuyor. Sudan, Suudi Arabistan başta olmak üzere pek çok ülkeye de hayvan ihraç ediyor.