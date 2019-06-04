Sudan'da hayatını kaybeden göstericilerin sayısı 35'e yükseldi
11 dakika önce
Sudan'ın başkenti Hartum'da ordu birliklerinin göstericilere müdahalesinde en az 35 kişinin öldüğü bildirildi.
Sudan
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 03:14 Kaynak: AA
'ın başkenti Hartum
'da ordu birliklerinin göstericilere müdahalesinde en az 35 kişinin öldüğü bildirildi.
Sudan Doktorlar Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Hartum'daki genel karargah önünde Askeri Konsey tarafından öldürülenlerin sayısının en az 35 kişi olduğu belirtildi.
Açıklamada, saldırıda yüzlerce kişinin yaralandığı, çoğunun sağlık durumunun kritik olduğu kaydedildi.
Ölü sayının kesin olmamasının nedeninin silahlı milislerin ve güvenlik güçlerinin hastaneleri kuşatma altında tuttuğu, doktorlara saldırdıkları ve tutukladıklarına dikkati çeken açıklamada, doktorların ve göstericilerin ifadelerine göre gösterilerin yapıldığı meydandaki cesetlerin birçoğunun Cancavid milisleri tarafından alındığı ve Nil Nehri
'ne atıldığı kaydedildi.
Komite, açıklamasında ölenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa dileklerinde bulundu.
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