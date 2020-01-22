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Sudan'da hayvanat bahçesinde açlıktan kırılan aslanlara gönüllüler yardım etti
6 saat önce
Sudan'ın başkenti Hartum'daki bir hayvanat bahçesinde açlık ve hastalık nedeniyle ölmek üzere olan aslanlara hayvanseverler sahip çıktıView on euronews.
Sudan'ın başkenti Hartum'daki bir hayvanat bahçesinde açlık ve hastalık nedeniyle ölmek üzere olan aslanlara hayvanseverler sahip çıktıView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 09:12
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