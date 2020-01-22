Sudan'da hayvanat bahçesinde açlıktan kırılan aslanlara gönüllüler yardım etti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Sudan'da hayvanat bahçesinde açlıktan kırılan aslanlara gönüllüler yardım etti - Son Dakika Dünya

Sudan'da hayvanat bahçesinde açlıktan kırılan aslanlara gönüllüler yardım etti

6 saat önce

Sudan'ın başkenti Hartum'daki bir hayvanat bahçesinde açlık ve hastalık nedeniyle ölmek üzere olan aslanlara hayvanseverler sahip çıktıView on euronews.

Sudan'ın başkenti Hartum'daki bir hayvanat bahçesinde açlık ve hastalık nedeniyle ölmek üzere olan aslanlara hayvanseverler sahip çıktıView on euronews

Sudan'da hayvanat bahçesinde açlıktan kırılan aslanlara gönüllüler yardım etti

Hartum, Sudan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 09:12 
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