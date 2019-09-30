Sudan'da Hedasi Barajı'yla ilgili üçlü teknik komite toplantıları başladı

Mısır, Sudan ve Etiyopya, Nil Nehri üzerine inşa edilmekte olan Hedasi Barajı ile ilgili teknik komite toplantılarına başladı.

Sudan'ın başkenti Hartum'da başlayan toplantılarda, "barajın doldurulması ve çalıştırılmasıyla" ilgili önerilerin ele alınması bekleniyor.

Sudan Su Kaynakları Teknik Birim Başkanı Hıdır Muhammed Kasemusseyyid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün başlayan toplantıların 3 Ekim'e kadar devam edeceğini, Mısır, Etiyopya ve Sudan su bakanlarının ise 4-5 Ekim'de bir araya geleceğini söyledi.

Toplantılarda üç ülkenin barajın doldurulmasına ilişkin önerilerinin ele alınacağını ifade eden Kasemusseyyid, 2015'te Mısır, Etiyopya ve Sudan cumhurbaşkanlarının imzaladığı ilkeler anlaşması ışığında, teknik komitenin başarılarına dayanarak anlaşmaya ulaşılacağına inandığını kaydetti.