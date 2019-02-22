Sudan'da hükümet feshedildi
1 saat önce
Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, hükümetin feshedildiğini ve ülkede 1 yıl süreyle olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.
Sudan Cumhurbaşkanı
Ömer el-Beşir, hükümetin feshedildiğini ve ülkede 1 yıl süreyle olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:55
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