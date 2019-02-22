Son Dakika Haberleri: Sudan'da hükümet feshedildi

Sudan'da hükümet feshedildi

1 saat önce

Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, hükümetin feshedildiğini ve ülkede 1 yıl süreyle olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.

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Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, hükümetin feshedildiğini ve ülkede 1 yıl süreyle olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:55 

Cumhurbaşkanı, Hükümet, Sudan, Ekonomi
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