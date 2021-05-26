Sudan'da hükümet ile Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey grubu arasında barış müzakereleri başladı - Son Dakika

Sudan Hükümeti, silahlı grup Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N) ile barış müzakerelerine yeniden başladı.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'ya göre, Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da başlayan müzakerelerin açılışına, SPLM-N örgütü lideri Abdulaziz el-Hılu, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Güney Sudan Cumhurbaşkanı Salva Kiir ve Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk katıldı.

Açılışta konuşan el-Burhan, "Kalbimiz açık ve daha önceki anlaşmalarımızda başlattığımız Sudan barışını sağlamaya kararlıyız." dedi.

Sudan Başbakanı Hamduk ise SPLM-N ile müzakerelerin temel amacının özellikle ülkesinin halkının istikrarı ve refahı olduğunu açıkladı.

Sudan Hükümeti ile Abdulaziz el-Hılu liderliğindeki muhalif silahlı grup SPLM-N örgütü, Nisan 2021'de barış müzakerelerini sürdürme kararı almıştı.

Silahlı SPLM-N örgütü, Mavi Nil ve Güney Kordofan eyaletleri için bağımsızlık referandumu yapılması ve ülkede laik bir devlet kurulmasını istiyor.