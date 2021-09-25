Sudan'da hükümet karşıtı protestocular petrol boru hattını kapattı - Son Dakika

Sudan'ın doğusundaki hükümet karşıtı protestocular, başkent Hartum'a petrol sevkiyatı yapılan tek boru hattını kapattı.

Sudan Enerji ve Petrol Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki protestocuların ithal ham petrolü başkent Hartum'a taşıyan boru hattını kapattığı bildirildi. Enerji ve Petrol Bakanı Gadein Ali Obeid, durumun son derece vahim olduğunu belirterek, "Limanda ihracat terminalindeki giriş ve çıkışlar tamamen kapatıldı" dedi. Protestocuların, Juba Barış Anlaşması'nın Doğu bölgesiyle ilgi maddelerine, bölgedeki ekonomik duruma yönelik tepki amacıyla boru hattını kapattıkları öğrenildi.

Neler olmuştu?

Sudan'ın doğusundaki Beja kabilesinden protestocular, bölgedeki siyasi ve ekonomik koşulları protesto etmek için sık sık limanları ve yolları kapatıyor. Geçtiğimiz yıl birkaç isyancı silahlı grup, Ömer El Beşir'e Nisan 2019'da yapılan darbenin ardından iktidara gelen Sudan'ın geçiş hükümetiyle önemli bir anlaşma imzalamıştı. Beja kabilesi ise anlaşmayı müzakere eden grupların bölgeyi temsil etmediğini belirtmiş, Juba Barış Anlaşması'nın Doğu gölgesiyle ilgili maddelerini reddetmişti. Göstericiler dün de doğudaki Kassala eyaletini ülkenin geri kalanına bağlayan köprüyü ulaşıma kapatmıştı. - HARTUM