Son dakika... Sudan'da hükümet karşıtı protestoya polisten gazlı müdahale - Son Dakika

Son dakika... Sudan'da hükümet karşıtı protestoya polisten gazlı müdahale

19.12.2020 18:26
Son dakika... Sudan'da hükümet karşıtı protestoya polisten gazlı müdahale, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Sudan'da Başbakan Abdullah Hamduk'un başkanlığındaki geçici hükümet karşıtı protesto gösterileri düzenlendi.

Sudan'da Başbakan Abdullah Hamduk'un başkanlığındaki geçici hükümet karşıtı protesto gösterileri düzenlendi. Polis, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Sudan'da binlerce kişi, Ömer el-Beşir yönetiminin devrilmesi ile sonuçlanan Aralık Devrimi'nin 2. yıldönümü nedeniyle sokaklara döküldü. Protestocular, Başbakan Abdullah Hamduk'un belirttiği ekonomik ve sosyal hedeflere ulaşılmadığını vurgulayarak ve ekonomik krizi gerekçe göstererek Hamduk hükümetinin istifasını istedi. Lastikleri ateşe veren protestocular, "Halk rejimi devirmek istiyor" sloganı attı. Gösteriler nedeniyle gece saatlerinden itibaren sıkı güvenlik önlemleri alan polis, başkent Hartum'da göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, öfkeli vatandaşları sakinleştirmek amacıyla Sudan'daki devrimin ve kazanımların korunması vaadinde bulunarak, "Devrimin yıldönümünde silahlı kuvvetlerin, devrimin ve kazanımların koruyucusu olacağına dair sözümüzü tekrarlıyoruz" dedi.

Öte yandan Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle yapılan gösterilerin, ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinin ardından 11 Nisan'daki askeri müdahale sonucu 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Son dakika... Sudan'da hükümet karşıtı protestoya polisten gazlı müdahale
Son dakika... Sudan'da hükümet karşıtı protestoya polisten gazlı müdahale
Son dakika... Sudan'da hükümet karşıtı protestoya polisten gazlı müdahale
Son dakika... Sudan'da hükümet karşıtı protestoya polisten gazlı müdahale

Protesto, Başbakan, Hükümet, Sudan, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Sudan'da hükümet karşıtı protestoya polisten gazlı müdahale - Son Dakika


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