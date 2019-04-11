Son Dakika Haberleri: Sudan'da Hükümet Ortakları Beşir'e Destek Yürüyüşünü Erteledi

Sudan'da Hükümet Ortakları Beşir'e Destek Yürüyüşünü Erteledi

1 saat önce

Sudan'daki iktidar ortağı bazı ulusal diyalog partileri, Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir ve hükümeti desteklemek için bugün düzenleyeceği yürüyüşü erteledi.

Sudan'da Hükümet Ortakları Beşir'e Destek Yürüyüşünü Erteledi, System.String[]
Sudan'daki iktidar ortağı bazı ulusal diyalog partileri, Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir ve hükümeti desteklemek için bugün düzenleyeceği yürüyüşü erteledi.

Ulusal diyalog partilerinden yapılan yazılı açıklamada, erteleme kararının, kanunlara saygı, güvenlik birimlerinin değerlendirmelerine karşılık verme, ülkenin çıkarları ve istikrarına düşkün siyasi ve toplumsal güçlerin talepleri üzerine alındığı kaydedildi.

Sudan'da koalisyon ortağı bazı ulusal diyalog partileri, hükümete destek için Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarındaki Şehitler Parkı'nda yürüyüş çağrısında bulunmuş, iktidardaki Ulusal Kongre Partisi de yürüyüşe desteğini açıklamıştı.?

Hükümet ortaklarından Halk Kongresi Partisi ise koalisyon ortaklarının Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir ve hükümeti desteklemek için düzenleyeceği yürüyüşe katılmayacağını bildirmişti.

Partinin Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreteri İdris Süleyman yaptığı yazılı açıklamada, "İstikrarı olumsuz etkileyecek bu adımın ateşe benzin dökmekle eş değer olduğu" değerlendirmesinde bulunarak, "Bazı siyasi güçlerin perşembe günü düzenlemeyi planladığı yürüyüşü tamamen reddediyoruz." ifadesini kullanmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:28 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı, Hükümet, Sudan, Güncel
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