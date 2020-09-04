Sudan'da hükümetle Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey grubu müzakereleri sürdürme kararı aldı - Son Dakika

Sudan hükümeti ile Abdulaziz el-Hılu liderliğindeki muhalif silahlı grup Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N) örgütü, iki haftalık aradan sonra barış müzakerelerini sürdürme kararı aldı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da bir araya gelen Başbakan Abdullah Hamduk ile Hılu, müzakerelerin sürdürülmesi konusunda anlaştı.

Açıklamada, tarafların resmi müzakere heyetlerinin işini kolaylaştıran ortak bir anlayışa varmak amacıyla laiklik ve kendi kaderini tayin etme hakkı gibi tartışmalı konuları ele almak için gayriresmi düzeyde çalışma grubu kurmayı kabul ettikleri belirtildi.

AA'nın ulaştığı anlaşma metninde, "Sudan çok ırklı ve çok etnikli, çok dinli ve çok kültürlü bir toplumdur. Bu çeşitlilikler tam olarak tanınmalıdır. Sudan'ın tüm vatandaşlarının haklarının güvence altına alındığı demokratik bir ülke haline gelmesi için anayasa, din ve devlet ayrılığı ilkesine dayanmalıdır. Kendi kaderini tayin hakkına saygı duyulmalıdır. Sudan'da din ve devlet işlerinin ayrılması, tüm vatandaşların hakları, inanç ve ibadet özgürlüğü güvenceye alınmalıdır. Devlet resmi bir din tesis edemez. Hiçbir vatandaş dine dayalı ayrımcılığa maruz bırakılamaz." ifadelerine yer verildi.

31 Ağustos'taki anlaşmaya imza atan gruplar arasında Darfur'un batısından Adalet ve Eşitlik Hareketi (JEM), Sudan Kurtuluş Ordusu (SLA) ile güneydeki Güney Kurdufan ve Mavi Nil'den Malik Akkar liderliğindeki SPLM-N bulunuyor.

Abdulvahid Nur liderliğindeki Sudan Kurtuluş Hareketi (SLM/AM) ile Güney Kurdufan ve Mavi Nil eyaletlerinde 2011'den bu yana hükümet güçleriyle çatışan SPLM-N örgütünün Güney Kurdufan lideri Abdulaziz el-Hılu anlaşmaya yanaşmamıştı.

Hılu, Mavi Nil ve Güney Kurdufan için bağımsızlık referandumu yapılması ve ülkede laik bir devlet kurulmasını istiyor.