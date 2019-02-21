Son Dakika Haberleri: Sudan'da Hükümetle Liman İşçileri Arasındaki Özelleştirme Krizi

Sudan'da Hükümetle Liman İşçileri Arasındaki Özelleştirme Krizi

35 dakika önce

Sudan Başbakanı Mutez Musa, Port Sudan Güney Limanı ihalesini kazanan Filipinli şirketin dünya genelinde 28 limanı yönettiğini ve en uygun teklifi verdiğini savunarak, özelleştirme kararının arkasında durdu.

Sudan'da Hükümetle Liman İşçileri Arasındaki Özelleştirme Krizi, System.String[]
Sudan Başbakanı Mutez Musa, Port Sudan Güney Limanı ihalesini kazanan Filipinli şirketin dünya genelinde 28 limanı yönettiğini ve en uygun teklifi verdiğini savunarak, özelleştirme kararının arkasında durdu.

Sudan resmi haber ajansına göre, Başbakan Musa, kabine toplantısında yaptığı konuşmada, "Bakanlar Kurulunun, uluslararası bir danışman gözetiminde 10 firmanın katıldığı uluslararası ihaleyi Filipinli şirketin kazanması konusundaki işlemlerin güvenilirliği konusunda içi rahat." ifadelerini kullandı.

Musa, "Son seçim kriteri en iyi mali ve teknik teklif içindi. İhaleyi kazanan firma dünya genelinde 28 limanı idare eden uluslararası bir şirket." diye konuştu.

Kızıldeniz eyaletinin başkenti ve ülkenin ana liman kenti Port Sudan'daki Güney Limanı işletmesi çalışanları, hükümetin limanı özelleştirme kararı üzerine pazartesi grev kararı almıştı. Hükümetin geri adım atmaması üzerine ülkedeki tüm liman personeli bugün grevdeki işçilerle dayanışma çerçevesinde süresiz iş bırakma kararı almıştı.

Port Sudan Güney Limanı'ndaki işçiler, dün bölgeye giden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Musa Muhammed Ahmed ve Ulaştırma Bakanı Hatem Sir ile görüşmeyi reddetmişti. Liman işçileri, idarenin yabancı bir şirkete geçmesini istemiyor.?

Sudan hükümetinin, 2016'da Port Sudan Güney Limanı'nın işletmesi için çıktığı ihaleyi, Filipinler merkezli Uluslararası Konteyner Terminal İşletmeleri (ICTSI) şirketi 20 yıllığına 530 milyon avro bedelle kazanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:26 Kaynak: AA

Güney, Sudan, Güncel
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