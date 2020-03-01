Sudan'da İdlib şehitleri için hatim duası okudu - Son Dakika

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Sudan'da İdlib şehitleri için hatim duası okudu
6 saat önce
Sudan'ın başkenti Hartum'da Ribat Eğitim Vakfı tarafından, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için hatim duası okudu.
Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 06:01 Kaynak: AA
Sudan'ın başkenti Hartum'da Ribat Eğitim Vakfı tarafından, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için hatim duası okudu.
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