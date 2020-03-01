Sudan'da İdlib şehitleri için hatim duası okudu - Son Dakika
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Sudan'da İdlib şehitleri için hatim duası okudu

6 saat önce

Sudan'ın başkenti Hartum'da Ribat Eğitim Vakfı tarafından, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için hatim duası okudu.

Sudan'ın başkenti Hartum'da Ribat Eğitim Vakfı tarafından, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için hatim duası okudu.

Sudan'da İdlib şehitleri için hatim duası okudu

Hartum, İdlib, Sudan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 06:01 Kaynak: AA
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