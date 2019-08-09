Son Dakika Haberleri: Sudan'da İhvan mensuplarının "ülkeyi terk etmeleri" istendi
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Sudan'da İhvan mensuplarının "ülkeyi terk etmeleri" istendi

33 dakika önce

Sudan'da askeri darbenin ardından yönetimi eline geçiren Askeri Geçiş Konseyi'nin (AGK), Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) mensuplarının derhal ülkeyi terk etmesini istediği iddia edildi.

Sudan'da İhvan mensuplarının
Sudan'da askeri darbenin ardından yönetimi eline geçiren Askeri Geçiş Konseyi'nin (AGK), Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) mensuplarının derhal ülkeyi terk etmesini istediği iddia edildi.
Sudan basınında çıkan haberlere göre, AGK yönetimi, İhvan mensuplarının derhal ülkeyi terk etmesini talep etti. Yetkili makamlar, sayıları 200'ü bulan Mısır vatandaşlarına Sudan'da istenmediklerini ve ülkeden bir an önce ayrılmaları gerektiğini tebliğ etti.
AGK'den konuya dair henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.
Sudan AGK Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, ilk yurt dışı ziyareti kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile 25 Mayıs'ta başkent Kahire'de bir araya gelmişti. Burhan'ın, Sisi ile yaptığı görüşmenin ardından Dışişleri Bakanı Samih Şükri ve İstihbarat Birimi Başkanı Abbas Kamil ile de görüştüğü kaydedilmişti.
Görüşmede Sisi'nin, ülkesinin Sudan'ın güvenlik ve istikrarını desteklediğini ifade ettiği aktarılmıştı.
AGK Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Dakalu da geçen ay Kahire'de Sisi ile bir araya gelmişti.
Mısır'daki Sisi yönetimi, Sudan'ı 30 yıl yöneten Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in 11 Nisan'da devrilmesinin ardından ülkede yönetime el koyan Askeri Geçiş Konseyi'ni destekliyor.
Abdulfettah El Sisi, Müslüman Kardeşler, Sudan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 01:52 Kaynak: AA
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