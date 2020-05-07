Sudan'da iki kabile çatıştı: 30 ölü - Son Dakika

Sudan'da iki kabile çatıştı: 30 ölü

Sudan'ın Darfur bölgesinde iki kabile arasındaki çatışmada 30 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Sudan'ın Darfur bölgesinde iki kabile arasındaki çatışmada 30 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Sudan'ın Darfur bölgesinde Al-Falata ve Rizeigat kabileleri arasında çatışma çıktı. Çatışma, Darfur'un güneyindeki Khor Shamam ve Mariya bölgelerinde yaşandı. Çiftlik hayvanlarının çalınması nedeniyle meydana gelen çatışma sonucu 30 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Çatışmanın ardından bölgeye takviye askeri birliklerin sevk edildiği öğrenildi. Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, olaylarda hayatını kaybedenler için üzüntüsünü dile getirerek, "Bu olayların tekrarlanmaması için yasayı sıkı bir şekilde uygulamak ve devletin prestijini korumak için talimat verdim" dedi. (Hamad Alnajjar/İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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