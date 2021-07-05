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Sudan'da iki Nil'in birleştiği noktadaki Nileyn Camisi farklı mimarisiyle dikkati çekiyor - Son Dakika

Sudan'da iki Nil'in birleştiği noktadaki Nileyn Camisi farklı mimarisiyle dikkati çekiyor

05.07.2021 11:46

Sudan'ın başkenti Hartum'da Nil Nehri kıyısına inşa edilen en büyük cami olma özelliğini taşıyan Nileyn (İki Nil) Camisi, farklı mimari görünümü ve inşa hikayesiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Sudan'ın başkenti Hartum'da Nil Nehri kıyısına inşa edilen en büyük cami olma özelliğini taşıyan Nileyn (İki Nil) Camisi, farklı mimari görünümü ve inşa hikayesiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Uganda'dan gelen Beyaz Nil ile Etiyopya'dan doğan Mavi Nil'in birleştiği noktada (Mugren) Umdurman kentinde inşa edilen Nileyn Camisi, 1973'te Hartum Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencisi Gamar ed-Devla Et-Tahir tarafından tasarlandı.

Cami dönemin cumhurbaşkanı Cafer en-Numeyri'nin katıldığı bir sergide projeyi görerek beğenmesi üzerine Umdurman kentinde parlamento yakınına inşa ettirildi.

Nil kıyısında inşa edilen en büyük cami olma özelliğine sahip yapı, kolonsuz olması, içindeki süslemeler ve dışındaki farklı desenlerle benzerlerinden ayrılıyor.

Cuma ve bayram namazlarında cemaatin avluya taştığı cami, yerli ve yabancı turistlerce sıkça ziyaret ediliyor.

Açılışına efsanevi boksör Muhammed Ali katıldı

Nikah törenlerine ev sahipliği yapmasının yanı sıra Kur'an-ı Kerim ve din dersleri düzenlenmesi, sohbet halkalarının oluşturulması, kütüphanesinin bulunması camiyi önemli bir sosyal merkez haline getiriyor.

Sudan Kur'an-ı Kerim ve İslami Bilimler Üniversitesine bağlı caminin sorumlusu Dr. İsmail Abdurrahim Bahit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eski Cumhurbaşkanı Numeyri'nin talimatıyla başlatılan cami inşaatının bazı Körfez ülkelerinin yanı sıra Sudan halkının yardımlarıyla 1984 yılında tamamlandığını söyledi.

Bahit, caminin açılışına efsanevi boksör ve Müslüman aktivist Muhammed Ali Clay'ın de katıldığını ve bir konuşma yaptığını anlattı.

Caminin toplamda 12 bin metrekare, inşaat alanının ise 2 bin 500 metrekare olduğunu ifade eden Bahit, burada 1000 kişinin aynı anda ibadet edebildiğini belirtti.

"Nil'in incisi" kente gelenlerinin gözünü kamaştırıyor

Nileyn Camisi'nin Nil boyunca inşa edilen en büyük cami olduğunu ifade eden Bahit, inci şeklinde yapıldığını ve Umdurman'a giren herkesin gözlerini bu yapıdan alamadığını dile getirdi.

"Dünyanın dört bir yanından gelen turistler mutlaka Nileyn Camisi'ni ziyaret ediyor." diyen Bahit, başkent Hartum'un üç tarafına (Hartum – Umdurman – Bahri) yakın olduğu için özellikle cuma günlerinde camide nikah törenleri düzenlendiğini kaydetti.

Bahit, her gün Kur'an-ı Kerim, fıkıh, Arapça, hadis, akait, siyer gibi dersler düzenlenen camide İslami ilimler öğrencileri için bir de kütüphane bulunduğunu sözlerine ekledi.

Sudan'da iki Nil'in birleştiği noktadaki Nileyn Camisi farklı mimarisiyle dikkati çekiyor
Sudan'da iki Nil'in birleştiği noktadaki Nileyn Camisi farklı mimarisiyle dikkati çekiyor
Sudan'da iki Nil'in birleştiği noktadaki Nileyn Camisi farklı mimarisiyle dikkati çekiyor
Sudan'da iki Nil'in birleştiği noktadaki Nileyn Camisi farklı mimarisiyle dikkati çekiyor

cumhurbaşkanı, Nil Nehri, Hartum, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sudan'da iki Nil'in birleştiği noktadaki Nileyn Camisi farklı mimarisiyle dikkati çekiyor - Son Dakika


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